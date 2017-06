Para celebrar o Dia Mundial do Dador de Sangue os Serviços de Saúde realizaram uma cerimónia em que distinguiram os 738 doadores de sangue que até ao final do ano passado tinham realizado pelo menos cinco dádivas. Amanhã, dia da efeméride, serão entregues lembranças a doadores e a cerca de 40 entidades que ajudaram a promover actividades de doação de sangue no ano passado. Ao slogan deste ano “O que pode fazer?” a Direcção dos Serviços de Saúde responde “Dê sangue. Dê agora. Dê com frequência”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...