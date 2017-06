São cada vez mais os trabalhadores do jogo a procurar ajuda

O número de trabalhadores da indústria do jogo que procuram auxílio para resolver questões decorrentes do vício do jogo, mas também para obter ajuda para doenças do foro mental e problemas matrimoniais está em crescimento. O alerta é deixado pela responsável do Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui, Chang Mei Fan, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui celebra este ano o 20.º aniversário e no sábado vão ser várias as actividades organizadas para assinalar a efeméride. Sobre o desenvolvimento do grupo ao longo dos últimos 20 anos, a coordenadora Chang Mei Fan destacou que a associação aumentou em termos de dimensão e que actualmente presta serviços aos empregados e às famílias de quatro empresas de jogo.

Além disso, desde 2009 que o Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui é convidado para prestar aconselhamento a empresas de jogo com capitais estrangeiros.