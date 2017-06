Responsáveis da UCCLA de visita a Macau

Os representantes da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa vão se encontrar com Fernando Chui Sai On, com vários departamentos do Governo e ainda com entidades empresariais privadas. A delegação do organismo dirigido por Vítor Ramalho está em Macau a convite do Governo com o propósito de se inteirar do papel de plataforma do território entre a China e os países de Língua Portuguesa.

Uma delegação da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) iniciou esta segunda-feira uma visita ao território. Durante os próximos dias, os responsáveis pela organização vão manter encontros com entidades oficiais e empresariais para dinamizar a plataforma entre a China e o universo lusófono.

A visita de representantes da UCCLA, que decorre até quarta-feira, surge a convite do governo de Macau, antigo enclave português que integra a organização internacional, criada em 1985, e que reúne actualmente mais de 40 cidades dos países de língua portuguesa.

Macau “faz parte da UCCLA desde o princípio e a partir da altura em que a República Popular da China passou a considerar esta Região Administrativa Especial como plataforma de relacionamento com os países de língua oficial portuguesa, obviamente que o interesse – quer de Macau, quer das demais cidades – cresceu na proporção dos objectivos”, afirmou o secretário-geral da UCCLA, Vítor Ramalho.

Neste sentido, “é natural que o governo de Macau tenha feito este convite para a UCCLA vir cá oficialmente”, realçou à Lusa, apontando que, na perspectiva da organização, tal justifica-se com o “objectivo que a Região Administrativa Especial tem de dinamizar, quer o Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, quer o fundo criado [pela China] para apoiar os países de língua portuguesa”.

Vítor Ramalho referia-se ao fundo chinês de mil milhões de dólares destinado a investimentos de e para os países lusófonos, criado em 2013, cuja sede foi ‘transferida’ de Pequim para Macau em 1 de Junho, para facilitar a divulgação e o contacto junto dos potenciais interessados.

Neste âmbito, o secretário-geral da UCCLA sustentou ser “do interesse das cidades e dos países” perceber o enquadramento das condições em que as candidaturas ao fundo podem ser apresentadas e, “por intermédio” da sua concretização, “dinamizar as relações de natureza económica e cultural”.

O secretário-geral e o presidente da Mesa da Assembleia-Geral da UCCLA, o general angolano Higino Carneiro, acompanhados pelo presidente da Associação Empresarial de Luanda, vão ser recebidos pelo chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, e reunir-se com representantes do Fundo e do Fórum Macau, do Instituto de Promoção do Comércio e de Investimento de Macau (IPIM) e do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), que é o correspondente às câmaras municipais e prefeituras em relação às demais cidades da UCCLA.

Estão também agendados encontros com empresários, incluindo com a antiga presidente da Assembleia Legislativa Susana Chou, cujo grupo “tem interesses económicos com o mundo lusófono”, bem como com o Banco da China em Macau, que “manifestou interesse em ter relações de aprofundamento” com a UCCLA.