“Rainha de canto-pop” Janice Vidal actua a 22 de Julho  

“Janice Vidal Beloved Tour 2017” é o nome da digressão que traz a Macau uma das artistas mais relevantes do panorama musical actual da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Conhecida por “rainha do canto-pop”, Janice Vidal vem ao território para actuar dia 22 de Julho na Arena do Cotai, no casino Venetian. A venda online de bilhetes arranca já hoje através do Cotai Ticketing.

Com mais de 10 milhões de álbuns vendidos, Janice Vidal acumula também diversos prémios, tendo realizado digressões na China, em Hong Kong, no Sudeste Asiático, nos Estados Unidos da América e no Canadá.

Janice é uma das principais cantoras da editora musical Warner Music Hong Kong Limited desde 2015. As suas músicas mantêm-se posicionadas no topo do ranking das mais influentes, indica um comunicado da organização.

A cantora chega a Macau depois de passar por Guangdong, Shenzhen e Foshan. Deverá apresentar em Macau um alinhamento de novas músicas, juntamente com mais de 20 de seus sucessos mais clássicos.