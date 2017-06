Projectos de Planta de Condições Urbanísticas disponíveis para consulta e comentário  

A Rede de Informação de Planeamento Urbanístico da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) disponibiliza desde ontem 13 projectos de Planta de Condições Urbanísticas. Até 21 de Junho os residentes do território podem-se pronunciar sobre os projectos, fazendo chegar a sua opinião ao Governo através de e-mail, fax, correio ou entrega pessoal no edifício da DSSOPT. Para o efeito devem preencher o formulário O011 que pode ser descarregado na plataforma electrónica dos serviços ou levantado na sede da DSOPPT, situada no nº 33 da Estrada de D. Maria II.

Os projectos de Planta de Condições Urbanísticas podem ser também consultados no Departamento de Planeamento Urbanístico, localizado na Estrada de D. Maria II nº 33, 19º andar. O público pode também receber informações relacionadas com a recolha de opiniões respeitantes aos projectos de PCU através da subscrição do boletim electrónico da DSSOPT, informa o organismo em comunicado.