Obra de Manuel Vicente apresenta-se esta semana no Rio de Janeiro

Depois de ter estado patente ao público em Macau, em 2015, a exposição “Descobrir Manuel Vicente”, chega esta semana ao Rio de Janeiro, integrada na iniciativa “Diálogos Macau // Rio de Janeiro”, organizada pelo Instituto de Arquitectos do Brasil. Rui Leão, curador da mostra, congratula-se com a apresentação da obra do “arquitecto de Macau” num país onde esta é ainda largamente desconhecida.

Sílvia Gonçalves

A exposição “Descobrir Manuel Vicente” é apresentada a partir de 19 de Junho no Instituto de Arquitectos do Brasil, no Rio de Janeiro, enquadrada na iniciativa “Diálogos Macau // Rio de Janeiro”, onde permanecerá patente ao público até 15 de Setembro. A par com a exposição, o programa contempla ainda, no mesmo dia, uma mesa-redonda sobre diálogos lusófonos na arquitectura e um workshop designado “Interfaces Urbanas Hong Kong //Rio – centralidades em projecto”.

O arquitecto Rui Leão, um dos curadores da exposição e co-organizador do workshop, assume a “enorme importância” de apresentar a obra de Manuel Vicente no Brasil, onde esta é ainda “bastante desconhecida”: “É um evento organizado pelo Instituto de Arquitectos do Brasil, com o apoio do Conselho Internacional de Arquitectos de Língua Portuguesa, e que tem como elemento central esta exposição que vai ser aberta no dia 19 de Junho, que é a mostra ‘Descobrir Manuel Vicente”, que foi montada e curada pelo Centro Docomomo, em Macau, em 2015. Incluirá também uma outra exposição comparativa entre Rio de Janeiro e Macau. As duas exposições são apresentadas no mesmo espaço, a sede do Instituto de Arquitectos do Brasil”, explica o arquitecto Rui Leão, a partir do Rio de Janeiro.

Mas não é só: “Há ainda uma mesa-redonda [Macau//Rio: Diálogos Lusófonos], que será um debate sobre cidades de mar de matriz lusófona”, que reúne cinco participantes, entre eles Rui Leão. Esta semana, entre segunda e quarta-feira desenvolve-se ainda um projecto paralelo, o workshop internacional “Interfaces Urbanas Hong Kong // Rio – centralidades em projecto”, que traduz a parceria entre duas instituições académicas: “é uma colaboração entre o Departamento de Arquitectura da Universidade de Hong Kong e da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro”.A iniciativa será conduzida “por professores aqui do Departamento de Urbanismo da FAU, do Rio, e por um grupo de professores da Universidade de Hong Kong no qual eu me incluo”, explica o arquitecto e docente.

Sobre o significado da exposição “Descobrir Manuel Vicente” – de que Rui Leão é curador a par com os arquitectos Carlota Bruni e Sérgio Spencer, do Docomomo Macau – chegar ao Rio de Janeiro, o arquitecto salienta o que diz ser a importância da divulgação de uma obra ainda marcada pelo desconhecimento: “É de enorme importância porque é uma obra que é bastante desconhecida no Brasil. E é uma obra muito importante no quadro da arquitectura portuguesa do século XX. E, portanto, é uma ponte importante que se poderá estabelecer a partir da mostra aqui no Rio de Janeiro”, sublinha.