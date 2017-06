Nova Esperança alerta CAEAL para rumores sobre obrigação de voto

A candidatura da Nova Esperança, encabeçada por José Pereira Coutinho, pediu ontem à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa que esclareças os residentes que não estão obrigadas a votar nas lista das quais fazem parte da comissão de candidatura. O pedido foi enviado pela mandatária Rita Santos.

“Na ruas está a correr um boato, gerado por algumas listas, que as pessoas que assinaram as comissões de candidaturas são obrigadas a votar nessas listas ou então cometem um delito penal”, disse, José Pereira Coutinho, ao PONTO FINAL. “Estas listas estão a recolher milhares de assinaturas para a comissão de candidatura, apesar do limite ser de 300 a 500 pessoas. Dizem ainda que têm acesso aos votos. Estes boatos são graves porque a maioria da população de Macau da Zona Norte não sabe que o voto é secreto. Estão a tentar tirar vantagem da ignorância das pessoas”, defendeu o deputado.