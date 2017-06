Motociclistas disputam corrida ilegal na Estrada da Ponta da Cabrita  

Dois motociclistas estão a ser investigados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública, depois de terem cometido no domingo várias contra-ordenações rodoviárias enquanto circulavam na Estrada da Ponta da Cabrita e na Avenida Wai Long.

Os condutores, que circulavam com motociclos de elevada cilindrada, são suspeitos de disputarem entre si uma corrida ilegal, depois de terem sido vistos nas imediações do Hotel Golden Crown China a fazerem habilidades com as motos. O Departamento de Trânsito da PSP enviou ao local uma patrulha. Os agentes sinalizaram os motociclistas, solicitando-lhes que se submetessem a uma acção de inspecção, mas os dois suspeitos não só não obedeceram às ordens, como também se esquivaram por entre o trânsito. Um dos condutores passou mesmo um sinal vermelho, ao passo que o outro foi interceptado no semáforo situado à entrada da rotunda da Avenida Wai Long. O homem foi conduzido à esquadra para prestar declarações. O segundo suspeito acabou por ser identificado posteriormente e notificada para cooperar com a investigação da Polícia de Segurança Pública. Para além de terem de responder por condução perigosa e por desrespeitar a sinalização luminosa, nenhum dos motociclistas circulava com a matrícula na frente do motociclo, como mandam as regras.