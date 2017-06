Mak Soi Kun alarmado com “caos social” motivado por versões discordantes de algumas leis

O deputado exige saber se o Governo tenciona avançar para a criação de uma comissão especializada que proceda a uma revisão abrangente das leis do território e verifique a conformidade entre os textos nas línguas chinesa e portuguesa. As divergências entre as versões chinesa e portuguesa da lei eleitoral já causaram “caos social”, diz Mak Soi Kun, que quer perceber se há mais casos discordantes, que podem levar a interpretações diferentes das leis.

O deputado Mak Soi Kun manifestou preocupação em relação às divergências encontradas recentemente entre as versões portuguesa e chinesa de algumas leis em vigor no território, como é o caso da Lei Eleitoral. Alguns destes diplomas não se encontram sequer traduzidas para chinês, como é o caso do Regime de Aquisição de Bens e Serviços, denuncia o parlamentar.

O deputado alerta para o facto de a diferença entre os textos em chinês e em português da lei eleitoral ter causado “caos social”, podendo ser esta apenas “a ponta do icebergue” de um problema bastante mais extenso. Mak Soi Kun exige saber se há mais leis que divergem nas duas versões e exige soluções que possam remediar o problema.

Numa interpelação escrita apresentada ao Governo no passado dia 5 de Junho, o deputado refere que, segundo a imprensa, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) reconheceu haver divergências entre a versão chinesa e portuguesa de um artigo da Lei Eleitoral, detectadas na sequência de irregularidades na apresentação de comissões de candidatura. As diferenças entre a versão chinesa e portuguesa foram observadas quando dois eleitores assinaram, em simultâneo, duas comissões de candidatura, quando a lei determina que cada eleitor só pode subscrever uma.

As divergências surgem no artigo 150.º da lei eleitoral, ao abrigo do qual “quem propuser candidaturas concorrentes entre si à mesma eleição é punido com pena de multa de até 100 dias”, refere a versão portuguesa. Esta é a versão considerada “a mais correcta” pelo presidente da CAEAL, o juiz Tong Hio Fong

Mak Soi Kun refere que a versão chinesa “não prevê os termos de punição”.

Outro exemplo adiantado pelo deputado foi uma questão levantada durante a reunião entre o Governo e a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa sobre a revisão do regime de aquisição de bens e serviços, “em uso há décadas”. Os representantes do Governo indicaram, na altura, que de alguns diplomas que integram o regime de aquisição de bens e serviços só existe a versão em língua portuguesa, não havendo um texto oficial em chinês.

O deputado menciona ainda o artigo 9.º da Lei Básica, o qual diz que, além da língua chinesa, pode usar-se também a língua portuguesa nos órgãos executivo, legislativo e judiciais da Região Administrativa Especial de Macau, sendo também o português língua oficial.

Alguns especialistas sugeriram o estabelecimento de uma comissão especializada que proceda a uma revisão abrangente das leis do território, de maneira a verificar a conformidade entre textos chineses e portugueses. O deputado quer saber se o Governo planeia seguir esta sugestão e, caso a resposta seja positiva, em que termos tenciona fazê-lo.