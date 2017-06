Mais de duas centenas de promotores turísticos da China continental  no território para visita de familiarização  

Mais de duas centenas de operadores da indústria turística e comunicação social da China continental visitaram Macau no âmbito da visita de familiarização “Sentir Macau Ao Seu Estilo – Alegria em Família”. Kong Shanna, vice editora-chefe da Chinese Satellite TV, considera que as instalações e os produtos turísticos de Macau “estão cada vez mais diversificados, conseguindo atrair diferentes tipos de visitantes”. Para Zeng Xu, director-geral da Agência de Viagens e de Turismo China (Fujian), “as viagens em família a Macau são atractivas para os cidadãos do Continente”.

