O Grupo de Trabalho para a Fiscalização dos Combustíveis realizou recentemente uma visita à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong para participar num encontro de intercâmbio com a Comissão para os Assuntos de Competição de Hong Kong. Ambas as partes concordaram com o reforço do mecanismo de contacto permanente, com o propósito de intensificar a comunicação sobre as variações dos preços dos combustíveis, bem como a promoção de uma efectiva concorrência no sector.

