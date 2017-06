Lei do controlo do transporte transfronteiriço de numerário em vigor a partir de Novembro  

Entra em vigor a 1 de Novembro a lei relativa ao “Controlo do transporte transfronteiriço de numerário e de instrumentos negociáveis ao portador”, depois da sua aprovação na especialidade pela Assembleia Legislativa. Publicado ontem em Boletim Oficial, o diploma visa a prevenção e o combate às actividades de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e tem por propósito secundário a manutenção da estabilidade e segurança do sistema económico do território.

A lei prevê que quem transporte consigo numerário ou instrumentos negociáveis ao portador, “tais como: cheques de viagem, cheques, letras, ordens de pagamento e livranças, cujo valor atinja ou ultrapasse cento e vinte mil patacas deve declarar esse facto aos agentes dos SA [Serviços de Alfândega] com declaração preenchida e utilizando o circuito vermelho para a passagem no controlo aduaneiro”.

O novo diploma pressupõe ainda que, à saída de Macau, o cidadão deva “declarar com veracidade esse facto, se for interpelado para o efeito pelos agentes dos SA”. O não cumprimento destas obrigações de declaração é punível “com multa de 1000,00 a 500.000,00 patacas”.

De acordo com nota emitida pelos Serviços de Alfândega, não estão abrangidos na obrigação de declaração “o transporte de ouro e outros metais e pedras preciosas, nem os viajantes em escala na RAEM para outro destino, por curta duração”. O organismo garante que a aplicação do sistema de declaração “não irá condicionar, dificultar ou proibir a saída e entrada de capitais legais de e para Macau”, e assinala que “pessoa que saia ou entre no território deve cumprir a regulamentação referida para a sua devida declaração, após a sua entrada em vigor”.

Os Serviços de Alfândega adiantam ainda que vão lançar uma série de actividade promocionais para garantir que passageiros e residentes tenham acesso às informações sobre a aplicação da nova legislação.