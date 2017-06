Kaifong apresentam-se às eleições com duas listas

A União Promotora para o Progresso formalizou esta segunda-feira junto da Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa a intenção de concorrer às eleições legislativas de 17 de Setembro, ao submeter no Edifício de Administração Pública a sua comissão de candidatura.

O organismo, afiliado à União Geral das Associações de Moradores de Macau, recolheu mais de meio milhar de assinaturas e anunciou ontem à imprensa uma novidade. Ho Ion Sang, na qualidade de representante do movimento, explicou aos jornalistas que, a exemplo do que sucede com outras candidaturas, também a candidatura da União Promotora para o Projecto se vai dividir em duas listas. Ho Ion Sang, que se candidata de novo a um lugar no hemiciclo, está convicto que a estratégia pode ajudar a rentabilizar a performance eleitoral dos Kaifong. Há quatro anos, para além de elegerem Ho Ion Sang, a União Promotora para o Progresso elegeu também a deputada Wong Kit Cheng.

A segunda lista dos kaifong só deverá ser entregue mais tarde e a exemplo da candidatura ontem formalizada deve submeter ao escrutínio da CAEAL entre 8 e 10 candidatos.

