Grécia: Sismo no Mar Egeu deixou feridas dez pessoas

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas e diversos edifícios danificados na sequência do sismo com uma magnitude de 6,3 na escala de Richter que ontem atingiu o ocidente da Turquia e a ilha grega de Lesbos, com epicentro do Mar Egeu.

De acordo com a televisão estatal grega ERT, as vítimas foram registadas na pequena povoação de Vrisa, ilha de Lesbos, onde uma mulher ficou presa nos escombros de sua casa: “Tentamos retirar uma mulher que está entre os escombros”, indicou o responsável do serviço regional de bombeiros, Mario Apostolides, que também se referiu a “dezenas de casas que ruíram e a estradas bloqueadas” nesta zona, a mais afectada pelo sismo.

O Instituto norte-americano de estudo geológico (USGS) precisou que o epicentro do tremor de terra, que ocorreu às 12:28 TMG (13:28 em Lisboa), ocorreu a 11 quilómetros a sul de Plomari, cidade no sul da ilha grega de Lesbos, e a uma profundidade de 5,7 quilómetros.

Antes, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) havia informado que o sismo aconteceu a 10 quilómetros de profundidade: “Diversos edifícios, antigos e novos, foram afectados. Estamos a avaliar os estragos”, declarou à ERT o presidente da câmara municipal de Plomari.

O abalo foi sentido na capital da Grécia, Atenas, a cerca de 300 quilómetros, e ainda em Izmir, no oeste da Turquia, e em diversos bairros de Istambul.