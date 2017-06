Governo assegura que não está a forçar escolas a adoptarem o mandarim

Wong Kin Mou, responsável pelo Departamento de Estudos e Recursos Educativos da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) clarificou esta segunda-feira que o organismo que chama a si a definição das estratégias educativas no território nunca exigiu e nunca forçou os estabelecimentos de ensino do território a adoptarem o mandarim como língua veicular de ensino.

O dirigente negou ainda que o eventual reforço da presença do mandarim nas escolas de Macau condene ao desemprego os docentes que leccionam em cantonense.

Wong Kin Mou foi um dos intervenientes na edição de ontem do programa Fórum Macau. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o chefe do Departamento de Estudos e Recursos Educativos da DSEJ reiterou que o Governo deixou bem clara a sua posição no que diz respeito às competências básicas que os alunos do território têm de dominar. O responsável defende que os alunos devem saber falar cantonense e ler caracteres tradicionais, mas revelou-se também apologista de que os mais jovens devem também dominar o mandarim para se tornarem mais competitivos e poderem responder melhor às competências do mercado.

Wong Kin Mou lembrou ainda que a maior parte dos estabelecimentos de ensino de Macau criou cursos de mandarim, mas clarificou que na esmagadora maioria das escolas o cantonense é a variante da língua chinesa mais utilizada.