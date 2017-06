Fabio Capello vai treinar Jiangsu Suning

O italiano Fabio Capello é o novo treinador do Jiangsu Suning, da primeira divisão chinesa de futebol, anunciou no domingo o clube.

Fabio Capello, de 70 anos, que passou por clubes como o AC Milan, o Real Madrid, a Roma e a Juventus, e esteve também à frente das selecções de Inglaterra e Rússia, estava sem trabalho desde 2015, quando deixou a selecção russa.

O italiano assume o comando de uma equipa que em 2016 foi vice-campeã chinesa e finalista vencida na Taça, mas que agora ocupa o 15.º e penúltimo lugar, em zona de descida de divisão, e da qual se falava que o português Paulo Sousa poderia a vir treinar.

Os responsáveis do Jiangsu Suning acabaram por chegar a acordo com Capello, depois de no início do mês terem despedido o sul-coreano Choi Yong-soo. Na equipa destacam-se os futebolistas brasileiros Alex Teixeira e Ramires, antigo jogador do Benfica, e o colombiano Roger Martínez.

De chegada à liga chinesa, liderada pelo Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari, seguido pelo Shanghai SIPG, do técnico português André Villas-Boas, está também o alemão Roger Schmidt, ex-Bayer Leverkusen, que orientará o Beijing Guoan (7.º).

No final de Maio, o ex-futebolista e treinador Jaime Pacheco deixou o Tianjin Teda (11.º), também devido a resultados aquém das expectativas.