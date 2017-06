Exame de acesso à função pública com 75 por cento de adesão

Cerca de 75 por cento dos inscritos nos exames de acesso à função pública compareceram na prova escrita da etapa de avaliação de competências integradas do concurso de gestão uniformizada externo para adjunto-técnico de 2ª classe, 1º escalão. Do total de 11 mil e 82 candidatos a quem o exame era exigido, compareceram 8 mil 389 e faltaram 2 mil 293.

Apesar de alguns atrasos e enganos no local da prova por parte de alguns candidatos, a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) considera que “o processo de realização da prova escrita foi, basicamente, bem sucedido”. Agora, o júri dispõe de um mês para concluir a avaliação e classificação das provas com as menções qualitativas de “Apto” ou “Não apto”, consoante o candidato tenho obtido pelo menos 50 valores ou não.

Os candidatos aprovados na prova escrita devem apresentar uma declaração escrita junto dos serviços na qual deixam claro que se querem candidatar à etapa de avaliação de competências funcionais. O prazo para o fazer é de 10 dias a contar a partir do dia seguinte ao da publicação do aviso.