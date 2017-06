Dagong Europa deixou de emitir “ratings” para o Novo Banco Ásia

A agência de notação financeira Dagong Europa anunciou ontem ter deixado de classificar os créditos de longo e curto prazo do Novo Banco Ásia (NB Ásia), na sequência da venda da instituição ao Well Link Group Holdings Limited.

“Tendo por base os nossos critérios para as instituições financeiras, consideramos que a informação disponível relativamente ao novo dono do NB Asia, do qual controla 75 por cento do capital, é insuficiente para nos permitir continuar a monitorizar os ‘ratings’ da instituição, o que nos levou a retirar os ‘ratings’ para esta subsidiária”, refere em comunicado.

Sedeado em Macau, o NB Ásia era totalmente controlado pelo Novo Banco, mas foi considerado um activo não central e posto à venda no âmbito do plano de desinvestimento do grupo.

Em 24 de Maio, o Novo Banco anunciou ter concluído a venda de 75 por cento do capital do NB Ásia ao Well Link Group, uma companhia privada de Hong Kong, prevendo o acordo celebrado a possibilidade de exercício de uma opção de compra dos restantes 25 por cento do capital do banco no prazo máximo de cinco anos.

Actualmente, a Dagong Europa tinha o crédito de longo prazo do NB Ásia cotado no nível ‘CCC+’.