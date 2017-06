Comissão de Candidatura da lista Nova Esperança entregue hoje  

A comissão de candidatura da lista Nova Esperança vai ser entregue hoje à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa e o deputado José Pereira Coutinho – que encabeça a lista – destaca a independência dos candidatos.

“Dezassete anos após o estabelecimento da RAEM faz falta um grupo como uma voz como a nossa da Nova Esperança. Somos um grupo de pessoas independentes e isto permite-nos uma liberdade de intervenção na Assembleia Legislativa, que não encontra semelhante”, afirmou ao PONTO FINAL.

Embora a lista só seja definida mais tarde, José Pereira Coutinho vai ser o número um, seguido por Leong Veng Chai, Mónica Tang e Gilberto Camacho. A macaense Lídia Lourenço surge no oitavo lugar, atrás de Che Sai Wang, Melina Tam e Lídia Ieong. Chang Fong I, Fok Chao Iu e Chan Kun Van completam os onze nomes apresentados. Por sua vez, Rita Santos vai ser a mandatária da candidatura.

Ontem ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho não se quis comprometer com o objectivo de eleger dois deputados, há semelhança do que sucedeu no último acto eleitoral: “Nós deixamos ao critério dos cidadãos. Os cidadãos são soberanos”, afirmou.“Nós estamos muito contentes pelo facto de após 17 anos [de constituição da RAEM] sermos a única lista onde um português consegue liderar uma lista e ter deputados. Estamos muito contentes e sentimos que cumprimos a nossa missão nos últimos quatro anos de trabalho”, completou.

Sobre o acto eleitoral, o candidato não quis comentar o efeito para a sua lista dos desdobramentos de várias outras candidaturas, mas acredita o grande vencedor das últimas legislativas vai sair prejudicado: “As informações que eu tenho são que os representantes dos Governo Central estão a chamar essas pessoas [ligadas a Fujian] para diminuir a importância do meu colega Chan Meng Kam”, contou.