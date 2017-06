Centro Cultural de Macau propõe animar  o Verão com três peças de teatro infantil

Três peças de teatro infantil. Eis a proposta do Centro Cultural de Macau (CCM) para entreter as crianças e jovens do território durante o mês de Agosto. Sob a égide do Instituto Cultural vão ser apresentados mais de 30 sessões de “Puzzle”, de “Ecos da Nossa Infância” e de “A Menina dos Fósforos”. As três produções são apresentadas por grupos de teatro oriundos da Lituânia, de Londres e também de Macau.

A companhia lituana Dansema Dance Theatre propõe um espectáculo no qual as crianças podem explorar o mundo das formas geométricas, frutos, vegetais e flores. “Puzzle” estará em cena entre três e seis de Agosto na Sala de Conferências do Centro Cultural de Macau e destina-se a um público até aos quatro anos de idade.

“Ecos da Nossa Infância” é apresentado por três criadores locais – Chan Si Kei, Chan Chi Cheng e Chi Po Hao – que pretendem reavivar as recordações de criança dos seus próprios pais. Através de dança, representação e esculturas sonoras, os actores recordam brinquedos, jogos, livros infantis e gravadores de cassetes. Fascinadas pelos engenhos da “antiguidade”, as bailarinas dançam por entre o público reagindo a notas e a sons. O espectáculo destina-se a crianças com mais de cinco anos e sobe ao palco entre 10 e 13 de Agosto.

Arthur Pita, juntamente com a Open Heart Production, traz até Macau o clássico adaptado ao teatro bailado “A Menina dos Fósforos”, do escritor dinamarquês Hans Christian Anderson. Os sonhos e esperanças de uma jovem vendedora de fósforos durante uma gélida véspera da noite de Natal são transpostos para o palco. A criança tenta a todo o custo vender as caixas até que, desesperada, prostrada de frio e fome, começa a acendê-los um por um. É com a luz e a réstia de calor do último que morre ao ter uma visão da sua avó. Aconselhável a maiores de cinco anos, o espectáculo é apresentado entre 11 e 13 de Agosto no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau.

Os ingressos para os espectáculos têm o preço de 180 patacas, estando disponíveis descontos para os Amigos do Centro Cultural de Macau, estudantes e idosos.