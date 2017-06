Aeroporto Internacional de Hong Kong é o terceiro melhor do mundo

O Aeroporto Internacional da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong é o terceiro melhor entre 76 analisados no âmbito do Air Help Score, uma tabela que avalia não apenas os melhores aeroportos, como também as melhores companhias aéreas do mundo.

No topo da tabela, depois do Aeroporto Changi de Singapura, surgem o Aeroporto Internacional de Munique, o Aeroporto Internacional de Hong Kong, o Aeroporto de Copenhaga – Kastrup e o Aeroporto de Helsínquia – Vantaa.

No ‘top 5’ do ‘ranking’ de companhias de aviação surgem ainda a Etihad Airways (Emirados Árabes Unidos), a Qatar Airways, a Austrian Airlines (Áustria) e a Air Transat (Canadá).