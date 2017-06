Acidente rodoviário fez pelo menos doze mortos na Sibéria

Pelo menos doze pessoas morreram esta segunda-feira num acidente com um autocarro em que viajavam peregrinos ortodoxos, na região russa de Zabaikalie, no sudeste da Sibéria, disseram os serviços de emergência da Rússia.

O autocarro capotou e despenhou-se na altura em que se encontrava a circular numa estrada entre Krasni Chikoi e Chitá, com 51 ocupantes que regressavam de uma cerimónia religiosa ortodoxa.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, 41 pessoas ficaram feridas, entre elas três menores, sendo que 34 apresentam ferimentos graves. Segundo as autoridades locais, pelo menos nove dos doze mortos são mulheres.

Ainda não se conhecem as causas do acidente.