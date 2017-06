Uma foto por dia

Acabar com o extermínio de tubarão: Uma foto disponibilizada pela organização Wildaid, mostra ambientalistas no passado sábado segurando bandeiras contra o comércio e consumo de barbatanas de tubarão, diante de um dos restaurantes chineses da rede Maxim, na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Cerca de 30 activistas de organizações de defesa do ambiente, alguns vestidos com trajes imitando tubarões, exigiu que o grupo Maxim deixasse de vender barbatanas de tubarão, depois de supostamente descobrir indícios de que o grupo vende espécies ameaçadas a pedido dos clientes. EPA / WILDAID

