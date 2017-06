Promover o jogo responsável dentro e fora dos casinos

O jogo responsável deu o mote a um debate promovido pela Melco Resorts & Entertainment que contou com Paulo Martins Chan, director da DICJ e com vários académicos e especialistas na área da indústria do jogo. O evento, que atraiu mais de seis centenas de funcionários da operadora de jogo, insere-se na política de promoção de uma cultura de jogo responsável nas instalações de jogo da operadora, mas também, de uma forma geral, junto da sociedade civil da território.

Foi através da dinamização de um fórum para lideranças que a operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment procurou promover a cultura do jogo responsável. Paulo Martins Chan, responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo (DICJ), foi o principal orador de um certame que atraiu mais de seis centenas de funcionários da concessionária responsáveis por posições de gestão. Discutidos foram temas como as políticas e práticas de promoção de jogo responsável por parte do Governo da RAEM, o papel das operadoras de casinos no estabelecimento de políticas responsáveis e a análise dos efeitos psicológicos do jogo nos apostadores.

Na intervenção que proferiu no certame, Paulo Martins Chan destacou os mecanismos de comunicação existentes entre o departamento por si dirigido, outros organismos governamentais e as operadoras de jogo. O objectivo, explicou o dirigente, é “formular políticas e medidas que impeçam os patronos do jogo de se tornarem apostadores problemáticos e ajudar os jogadores problemáticos a regressar à sua vida social e profissional normal”, salientou Martins Chan, citado por uma nota de imprensa da própria operadora.

Davis Fong, director do Instituto de Estudos de Jogo Comercial (IECJ) da Universidade de Macau (UM), sublinhou o papel da maior instituição de ensino superior na disseminação de estratégias e políticas de jogo responsável. A tarefa recorda Fong, é conduzida através de programas de investigação e partilha de informação: “Estabelecer uma cultura de jogo responsável requer um esforço colectivo por parte de todas as partes interessadas, desde operadoras de jogo, o Governo da RAEM, organizações não governamentais, investigadores, profissionais de saúde e o público em geral”, defendeu o académico.

“Desde a sua criação em 2007, o nosso Comité Coordenador do Jogo Responsável tem vindo a trabalhar de perto com Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo para assegurar o cumprimento e implementação rigoroso das nossas estratégias de jogo responsável”, garantiu em consonância Lawrence Ho, o todo poderoso presidente executivo da Melco Resorts & Entertainment .

Ho explicou que os novos funcionários da empresa, trabalhem ou não em departamentos relacionados com o jogo, têm de frequentar um treino que tem em vista enraizar práticas de jogo responsável.

O fórum contou também com a intervenção de Lawrence Lee, psicólogo especializado em dependências e supervisor clínico dos Serviços de Prevenção e Tratamento da Problemática do Jogo. A iniciativa foi organizada na sexta-feira, no âmbito das actividades do Comité Coordenador do Jogo Responsável da Melco Resorts & Entertainment .