Prémio Literário UCCLA é apresentado a 16 de Junho, em Lisboa

A obra vencedora e a menção honrosa do Prémio Literário UCCLA – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa vão ser lançados dia 16 de Junho, pelas 18 horas, no auditório da APEL da Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. A abertura do concurso relativo à 3.ª edição do Prémio Literário UCCLA 2017 – 2018 vai também ser anunciada nesta ocasião.

O Prémio Literário UCCLA, na sua segunda edição, foi atribuída à obra “Diário de Cão” de Thiago Rodrigues Braga, 35 anos, natural de Corumbá, Goiás, Brasil. A Menção Honrosa foi concedida ao trabalho poético “Asa Norte” da autoria de Rafaela Nogueira Barbosa, 31 anos, natural do Rio de Janeiro.

O Prémio Literário “Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa” é uma iniciativa conjunta da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e da Editora A Bela e o Monstro, que conta com o apoio do Movimento 2014 e da Câmara Municipal de Lisboa. Nesta 2ª edição do prémio apresentaram-se 520 obras candidatas, provenientes de países lusófonos, mas também de nações como a Inglaterra, a Holanda, a Espanha, a Argentina e os Estados Unidos da América, com textos em português. O Prémio Literário UCCLA foi lançado em 2015, tendo sido atribuído o prémio vencedor da 1.ª edição ao romance “Era Uma Vez Um Homem”, do português João Nuno Azambuja. O autor marcou presença na última edição do Festival Literário Rota das Letras.