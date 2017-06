Portugueses são “parte integrante e fundamental” de Macau

Num discurso pautado por múltiplas referências à iniciativa “Uma Faixa, uma Rota”, Fernando Chui Sai On voltou no sábado a reiterar que a comunidade portuguesa é parte fundamental da sociedade do território. As alusões à edificação de uma nova Rota da Seda também pontificaram no discurso de Vítor Sereno, que sublinhou o interesse do Governo português em ver o porto de Sines assumir um papel de protagonismo no plano engendrado por Pequim.

Fotografia: Eduardo Martins;

O Chefe do Executivo destacou no sábado as relações estreitas entre a Região Administrativa Especial de Macau e Portugal e referiu-se aos portugueses como “parte integrante e fundamental” da sociedade, num discurso marcado por referências ao projecto “Uma Faixa, uma Rota”.

“Sendo parte integrante e fundamental da configuração social multicultural de Macau, os portugueses aqui residentes e os macaenses têm demonstrado o seu esforço e contribuído largamente para o desenvolvimento socioeconómico de Macau”, disse Chui Sai On, na recepção anual que decorre na residência consular a propósito do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O chefe do Executivo afirmou que “Macau e Portugal têm vindo a manter estreitas e pragmáticas relações de amizade e de cooperação, tendo-se verificado um desenvolvimento contínuo e frutífero nas várias áreas de cooperação do comércio, da justiça, da educação, da saúde, da segurança e do turismo”.

Grande parte do discurso foi dedicado ao projecto “Uma Faixa, uma Rota”, o plano internacional de infraestruturas lançado pela República Popular da China que pretende simbolicamente reavivar a antiga Rota da Seda, o corredor económico que uniu o Oriente e o Ocidente e “que tem merecido uma grande atenção da comunidade internacional, incluindo de Portugal”.

“Macau teve o estatuto de centro de comércio internacional na antiga Rota da Seda Marítima e, a partir de Macau, vários produtos chineses, tais como a seda, a porcelana e o chá, foram exportados para todo o mundo. Macau está historicamente ligado à Rota da Seda Marítima”, afirmou.

Na mesma ocasião, o cônsul-geral Vítor Sereno, deixou uma “saudação especial” à comunidade portuguesa a residir em Macau, que “tanto honra e dignifica” o país e é “exemplo de integração de sucesso na sociedade, de entusiasmo, de empreendedorismo e de solidariedade”.

No seu quinto discurso no 10 de Junho em Macau, o cônsul português salientou ainda a “amizade entre o povo português e chinês” que disse ser “vista como um exemplo à escala mundial de como criar consensos e pontes”.

“Para Portugal, a relação com a República Popular da China é uma prioridade estratégica mais importante que nunca. É, sem dúvida, uma amizade para a vida”, disse.

Também Vítor Sereno falou igualmente do projeto “Uma Faixa, uma Rota” – versão simplificada de ‘Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda para o Século XXI’ – sublinhando “o enorme potencial de Sines” e da “criação de um novo eixo ferroviário entre Madrid e Sines” que permitirá unir a “Rota Marítima Atlântica à Rota da Seda Terrestre Ferroviária Euro-Asiática”.

“Portugal quer dar um contributo significativo para que a Região Administrativa Especial de Macau possa desempenhar um papel de relevo no desenvolvimento da estratégia visionaria ‘Uma Faixa, uma Rota’ e como ponte efectiva na cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa”, afirmou.