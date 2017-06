Polícia Judiciária simula processo de negociação em caso de sequestro

A Polícia Judiciária (PJ) realizou um simulacro de uma negociação em situação de crise em que participaram todos os 27 agentes do seu grupo de negociação. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o exercício simulou a entrada de três homens numa escola secundária em Toi San no início da manhã, tendo a equipa da escola visto os indivíduos e informado a polícia. No simulacro, dois funcionários foram sequestrados, tendo o grupo de negociação de crise da PJ enviado agentes para negociar, processo durante o qual os dois reféns foram libertados ao fim de um processo negocial que se prolongou por várias horas e que resultou na rendição dos três malfeitores. A PJ diz ter realizado o exercício para fortalecer a capacidade dos negociadores para lidar com situações de emergência. O exercício prolongou-se por oito horas.

