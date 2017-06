Polícia Judiciária investiga morte de homem no campus da Universidade de Macau

Um homem de 55 anos foi encontrado morto no lago da Universidade de Macau na sexta-feira passada, sem ferimentos aparentes no corpo, estando o caso em investigação pelas autoridades do território.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), pelas 10:40 da manhã, estudantes “encontraram um corpo a flutuar no lago”. O pessoal da universidade retirou o homem da água e chamou a polícia, sendo então levado para o hospital onde foi confirmada a sua morte.

De acordo com a polícia de investigação do território, “não havia ferimentos suspeitos no corpo”. O homem tinha as chaves de uma mota no bolso das calças e um capacete foi encontrado perto do lago. Apesar de não ter documentos consigo o homem foi identificado através das impressões digitais, explicou a Polícia Judiciária à agência Lusa, acrescentando que tinha uma tatuagem no peito.

As autoridades indicam que se trata de um residente de Macau, mas não sabem ainda se trabalhava para a universidade: “A investigação preliminar não encontrou nada suspeito. A causa da morte será determinada por autópsia e o caso continuará a ser investigado”, disse a Polícia Judiciária.

A Universidade de Macau fica localizada na Ilha da Montanha, em território chinês, onde ocupa um quilómetro quadrado que está sob jurisdição de Macau.