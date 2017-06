Obras de demolição da central eléctrica da Avenida Venceslau de Morais já arrancaram

Hoi Chi Leong, director do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, referiu, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que as obras de demolição da antiga Central da CEM situada na Avenida de Venceslau de Morais já começaram. O responsável explicou que os geradores foram retirados e que as restantes estruturas serão retiradas gradualmente. Hoi Chi Leong salientou que o Governo vai acompanhar o processo a par e passo, estimando que esteja concluído no 3º trimestre de 2018, estando já a decorrer também as obras de perfuração. Hoi Chi Leong estimou que, com a abertura de novos empreendimentos de jogo este ano, o consumo de eletricidade deverá aumentar, a exemplo do que sucedeu nos últimos anos.

