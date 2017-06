  Novo Macau: UNESCO é a entidade que deve decidir se património está a ser bem protegido  

A Associação Novo Macau acredita que deve ser o Comité de Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) a decidir se a preservação do património cultural em Macau está a ser bem sucedida, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, referiu que a Administração Estatal do Património Cultural da República Popular da China reconheceu o trabalho de conservação desenvolvido pelo Governo do território. Mas, sublinhou o activista, a responsabilidade do Governo Central como Estado Parte da Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, é implementar a conservação, não lhe cabendo a função de decidir se o trabalho está a ser bem feito. Deve ser antes o Comité do Património Mundial o juiz, por forma a haver uma avaliação imparcial, defendeu o activista.

Por outro lado, o Executivo planeia convidar a UNESCO para visitar Macau e inteirar-se sobre o trabalho de protecção do património cultural. A Associação Novo Macau considera, no entanto, pela resposta dada ao projecto de decisão do Centro do Património Mundial – que vai ser apresentada na 41ª sessão desta entidade da UNESCO, em Julho – que o Governo não está ainda ciente do problema. A Novo Macau criticou o facto da resposta do Governo evitar mencionar o factor humano na construção de edifícios.

A associação espera poder comunicar esta preocupação ao Instituto Cultural, no sentido da entidade “admitir erros” e “assumir a responsabilidade perante a sociedade internacional”.