Miguel Oliveira quarto no Grande Prémio da Catalunha

O português Miguel Oliveira (KTM) foi ontem quarto classificado na corrida de Moto2 do Grande Prémio da Catalunha, sétima prova do campeonato do mundo de motociclismo, que foi ganha pelo espanhol Alex Márquez (Kalex).

Márquez dominou a corrida do princípio ao fim e completou as 23 voltas ao circuito de Montmeló, perto de Barcelona, em 42.40,502 minutos, sendo acompanhado no pódio pelo italiano Mattia Pasini (Kalex) e pelo suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo e terceiro, respectivamente.

Depois do quinto lugar obtido na prova anterior, em Itália, Miguel Oliveira saiu do sétimo lugar da grelha de partida, para terminar em quarto, a 5,322 segundos de Márquez, que obteve o segundo triunfo da temporada: “A corrida foi bastante dura. Só após o ‘warm up’ é que soubemos que composto de pneu usar. Optámos pelo que a maioria dos adversários escolheu. Acabou por ser uma corrida complicada porque não tínhamos nenhuma aderência e era muito fácil cair. Ainda assim consegui terminar com valiosos pontos para o campeonato e acumular informação importante”, afirmou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira fez uma boa partida e chegou à primeira curva no quarto lugar. Após algumas voltas de luta com Luthi e Franco Morbidelli (Kalex), Miguel Oliveira aproveitou um erro do italiano que lidera o Mundial para se fixar em definitivo na posição com que acabaria a prova.

Morbidelli ficou em sexto lugar e conservou a liderança, com 123 pontos, mas permitiu a aproximação a Luthi (116), Márquez (103) e Oliveira (83), que ocupam as posições imediatas na classificação. A oitava das 18 provas do Mundial será o Grande Prémio de Assen, na Holanda, e disputa-se a 25 de Junho.