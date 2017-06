Merbok inaugura temporada de tufões

A tempestade tropical Merbok aproxima-se do território e com ela um previsível agravamento do estado do tempo, sendo de esperar, já na noite de hoje, a chegada de aguaceiros e vento forte. À hora de fecho desta edição o Merbok encontrava-se a 540 quilómetros a sueste de Macau, estando a encaminhar-se para a costa leste da província de Guangdong.

Sílvia Gonçalves

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) içou ao início da noite de ontem o sinal número 1 de tempestade tropical, devido à aproximação do tufão Merbok. De acordo com informação ontem facultada pelo organismo liderado por Fong Soi Kun, a tempestade estava a movimentar-se de forma consistente na parte central do mar do Sul da China, ainda nas imediações do arquipélago das Filipinas. O Merbok está a aproximar-se do Sul da China, sendo provável que atinja a costa leste de Guangdong hoje ou amanhã. Para hoje está prevista uma temperatura a rondar os 33 graus com vento fraco, sendo “baixa” a probabilidade de ser içado o número 3 durante o período da manhã. Já para o final do dia de hoje está previsto um agravamento do estado do tempo, sendo esperados aguaceiros ocasionais e vento forte.

“Às 14 horas [de ontem] a tempestade tropical Merbok estava a movimentar-se de uma forma consistente na parte central do mar do Sul da China, perto das Filipinas. O sistema está localizado numa área a 610 quilómetros a su-sudeste de Macau, havendo sinais de que poderá afectar directamente o clima da região”, transmitiu ontem a porta-voz dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos ao PONTO FINAL. Vera Varela explicou ainda que “de acordo com a previsão actual, a tempestade tropical vai aproximar-se do Sul da China, sendo provável que atinja a costa leste de Guangdong na segunda ou na terça-feira”.

Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, os serviços apontam que este “vai ser ainda quente e ensolarado, temperatura a rondar os 33 graus, com vento fraco”: “A probabilidade de içar o sinal número 3 é baixa durante amanhã [hoje] de manhã”, adiantou Vera Varela. Já ao final do dia o estado do tempo deverá agravar-se: “São esperados alguns aguaceiros ocasionais e vento forte a partir de amanhã [hoje] ao fim do dia (que podem ainda assim não atingir a fasquia de ventos fortes). A probabilidade de içar o sinal nº3 depende do movimento de Merbok mais tarde, amanhã [hoje]”.

À hora do fecho desta edição, o portal da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos anunciava que havia içado o sinal número 1 às 21h30 e que às 21 horas o Merbok se localizava “a cerca de 540 quilómetros a sueste de Macau”, estando a encaminhar-se “para a costa leste da província de Guangdong”. Os serviços consideravam ainda que “amanhã [hoje] de manhã não é muito provável que o presente sinal venha a ser substituído pelo sinal mais alto”. Os SMG alertaram também a população para “verificar a segurança dos objectos que possam ser arrastados ou destruídos pelo vento: tapumes, andaimes, vasos, antenas, etc”, e para “manter as pequenas embarcações na vizinhança dos abrigos”.