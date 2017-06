Macaense Maria Cordero revela ter sido vítima de violência doméstica

A estrela de televisão, actriz e cantora admitiu num programa de televisão que foi vítima de violência doméstica durante o primeiro casamento. Num dos episódios relatados, Cordero esteve mesmo próxima de ser esfaqueada pelo então marido, um antigo pianista com mais de 22 anos do que ela.

A estrela de televisão Maria Cordero admitiu ter sido vítima de violência doméstica há mais de três décadas durante o primeiro casamento, na altura com um pianista que tinha mais 22 anos do que ela. A confissão da artista macaense, que vive na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong desde os 10 anos foi feita num programa da estação televisiva TVB.

Maria Cordero contou que depois do pai ter falecido, quando ela tinha apenas 11 anos, se viu forçada a procurar trabalho pela primeira vez. Nessa altura era paga para realizar tarefas menos qualificadas, como despejar o lixo, carregar sacos de farinha, vender cigarros ou cantar em clubes nocturnos. No entanto, a sua vida ficou ainda mais complicada em 1972, quando aos 18 anos casou com um homem que era 22 anos mais velho.

O homem, de 40 anos, com quem Cordero contraiu matrimónio era pianista num restaurante filipino. Porém, após o primeiro ano de casamento, o marido acabou por ficar sem emprego e foi nessa altura que começaram os episódios de violência doméstica.

Além de abusos mentais, Maria Cordero era frequentemente alvo de ataques físicos, com as visitas aos hospitais de Hong Kong a tornarem-se cada vez mais frequentes. A macaense admitiu mesmo que num dos episódios mais graves esteve quase a ser esfaqueada pelo marido, que a ameaçou através do recurso a uma faca.

Nessa altura, a cozinheira e estrela de televisão era a única pessoa que sustentava a família, visto que depois de ter sido despedido o seu marido fez questão de não voltar a trabalhar. Além de ter de sustentar o marido e os dois filhos, Cordero tinha de colocar comida na mesa também para as quatro crianças de um anterior casamento do marido.

Como consequência do controlo exercido pelo marido, a também cantora acabava por ficar sem qualquer dinheiro, tendo de entregar tudo o que ganhava ao cônjuge. Par além da pressão que exercua, avançou o jornal Apple Daily, o homem acabaria ainda por se envolver com uma empregada doméstica e engravidá-la.

Finalmente em 1989, Cordero teve a coragem para avançar com o pedido de divórcio e colocar um fim no casamento e nos episódios de abuso que deu a conhecer. A decisão foi tomada depois de procurar o apoio dos filhos. Uma solução que acabou com o apoio de todas as seis crianças. No entanto, mesmo depois de se divorciar, Cordero admitiu que pagou uma casa e um carro ao ex-marido, com o dinheiro ganho em concertos no estrangeiro.

Depois da experiência traumática, Maria Cordero voltaria a casar-se anos mais tarde, já em 1999, desta vez com um engenheiro de ascendência portuguesa, chamado Rick da Silva. Uma relação que sem mantem até aos dias de hoje. Além disso a cantora, actriz e cozinheira viu a família crescer, tendo agora 13 netos.