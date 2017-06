O Instituto Cultural (IC) vai proceder entre 15 de Junho e 31 de Agosto à segunda fase do restauro do troço da Antiga Muralha da Cidade, estrutura que há mais de um ano foi vandalizada com pinturas. Por motivos de segurança pública, serão colocados andaimes e vedações junto ao troço da Muralha durante o restauro. Este trabalho não terá impacto na abertura das outras secções da Muralha, refere um comunicado do Instituto Cultural.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...