Festas a Na Tcha começaram ontem

A Associação do Templo de Na Tcha realizou ontem a primeira cerimónia de adoração, antes do aniversário do deus Na Tcha, que se celebra hoje.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, que marcou presença no evento, sublinhou no seu discurso a importância das celebrações na promoção e divulgação, além-fronteiras, do património cultural intangível nacional e dos costumes Na Tcha, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Estas festividades permitem, também, reforçar o intercâmbio entre Macau e o templo de Wong Tai Sin, em Hong Kong. Ip Tat, presidente da Associação do Templo de Na Tcha, adiantou, em declarações à rádio, que a entidade de Macau está em contacto com o Templo de Wong Tai Sin, com o propósito de trazer de Hong Kong a estátua de Deus do Casamento e colocá-la no templo de Na Tcha. Por essa altura, o templo deverá permanecer aberto em permanência.

Ip Tat referiu que a associação que dirige está a aguardar a aprovação do Governo. O dirigente nutre a esperança de conseguir concretizar a vinda da divindade antes da festa de Na Tcha do próximo ano.

O Templo de Na Tcha, junto às Ruínas de São Paulo, foi inserido na lista de património cultural mundial, tornando-se parte integrante do Centro Histórico de Macau. As festividades de Na Tcha encontram-se inseridas na Lista Nacional do Património Cultural Intangível da China.