Coreia do Norte incapaz de exportar carvão em Abril

Pequim suspendeu a importação de carvão com origem na Coreia do Norte e em Abril Pyongyang não exportou um único quilo do combustível fóssil. A informação foi ontem divulgada pela Organização das Nações Unidas, que sublinha que o regime de Kim Jong-un ficou por isso sem uma das suas principais fontes de financiamento.

As exportações de carvão da Coreia do Norte ficaram reduzidas a zero em Abril, depois de a República Popular da China ter suspendido as suas importações para aumentar a pressão sobre o país vizinho, segundo revelam dados tornados públicos pela Organização das Nações Unidas.

A China, principal aliado diplomático e parceiro comercial de Pyongyang, anunciou, em Fevereiro, que ia deixar de importar carvão da Coreia do Norte, dias depois de um teste de um míssil balístico levado a cabo pelo regime liderado por Kim Jong-un.

Pequim privou assim o hermético vizinho de uma fonte crucial de divisas estrangeiras, numa altura em que Pyongyang acelera os seus controversos programas nucleares e de mísseis.

Segundo dados publicados no ‘site’ do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, as exportações de carvão da Coreia do Norte caíram para zero em Abril, depois de vendas de 1,4 milhões de toneladas de carvão, avaliadas em 126 milhões de dólares, para um país não identificado, em Janeiro.

Esses dados, com base em relatórios fornecidos voluntariamente pelos Estados-membros, não refere explicitamente a República Popular da China, país que surge, no entanto, como praticamente o único interessado no carvão procedente da Coreia do Norte.

A decisão de Pequim de suspender as importações de carvão proveniente da Coreia do Norte até ao final do ano surgiu depois de a administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter apelado a Pequim para tirar partido da influência que exerce junto de Pyongyang com o objectivo de refrear as ambições militares norte-coreanas.

A República Popular da China hesitou durante muito tempo em fazer pressão sobre Pyongyang, não pretendendo assistir ao colapso do regime ou ao caos que adviria na fronteira.

Contudo, os mais recentes textos da Organização das Nações Unidas condenando Pyongyang receberam o apoio por parte de Pequim. Em paralelo, Pequim tem vindo a renovar o seu apelo para o diálogo de modo a apaziguar as tensões.

Em Abril, as importações chinesas procedentes da Coreia do Norte caíram para os níveis mais baixos em quase três anos.