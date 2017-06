Cônsul-geral de Portugal: Portugueses são cada vez mais importantes para Macau

A importância da comunidade portuguesa para a concretização de Macau como plataforma entre a China e os Países de Língua Oficial Portuguesa esteve no centro dos discursos do Cônsul-geral de Portugal para Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, e do Chefe Executivo da RAEM, Fernando Chui Sai On, durante as celebrações do Dia de Portugal, de Camões de das Comunidades Portuguesas.

De acordo com a Rádio Macau, Vítor Sereno fez questão de sublinhar, no sábado, a Chui Sai On que há vontade de juntar à orientação da política da RAEM mais quadros portugueses no território. As áreas da saúde, educação e engenharias são aquelas na qual os portugueses podem dar um maior contributo, especificou o diplomata: “Não só dispomos de recursos humanos altamente qualificados, mas também das vantagens que o diálogo estreito que mantemos, proporcionam quanto ao bom enquadramento e aos resultados dessas colaborações”, disse Vítor Sereno, durante a recepção à comunidade oferecida na residência consular por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Já durante a manhã, no arranque das cerimónia, o cônsul tinha referido, à Rádio Macau, que “são cada vez mais necessários os portugueses aqui para ajudar o governo central e o governo da RAEM”. Vítor Sereno defendeu ainda que os portugueses “trazem muita qualidade” a Macau.

Por sua vez, o Chefe do Executivo afirmou que os portugueses e macaenses tem um papel no futuro da RAEM, tendo depois destacado o contributo das comunidades para o desenvolvimento de Macau: “Sendo parte integrante fundamental da configuração social e multicultural de Macau têm contribuído para o desenvolvimento socio-económico”, defendeu Chui Sai On, durante o seu discurso na Casa Consular.

O dia ficou igualmente marcado pela cerimónia do hastear da bandeira, que pelo terceiro ano consecutivo teve a banda da PSP a tocar o hino de Portugal, e pela tradicional deslocação ao Jardim Camões, onde foram recitados poemas e deixadas flores junto ao busto do poeta.