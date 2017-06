Conservação energética: Governo de mãos dadas com o ambiente

Com a chegada do Verão, chega também o período de maior consumo de energia eléctrica no território. A exemplo do que sucedeu noutros anos, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético vai promover, ao longo de toda a semana, um conjunto de acções de sensibilização tendo em vista a redução do consumo de energia. Até sábado há palestras e seminários, mas também uma hora de escuridão. Tudo em prol do ambiente.

Música, uma peça de teatro escolar e um pequeno bailado interpretado por crianças de três anos. Foi assim que o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE) atraiu ontem alguns residentes do território à Praça do Tap Seac para a cerimónia em que foi dado o pontapé de saída na “Semana de Conservação Energética de Macau 2017”. A iniciativa decorre ininterruptamente desde 2007 e a edição deste ano tem como tema “Preze a sua casa, preze a conservação energética!”: “Queremos encorajar cada um de vós a fazer da vossa própria casa o ponto de partida para que todos nós, todos juntos, todas as famílias, possamos poupar energia”, salientou Hoi Chi Leong, coordenador do GDSE.

“Nos últimos dez anos, como resultado do aumento da sensibilização da sociedade, os cidadãos estão cada vez mais consciencializados relativamente às temáticas da energia e da conservação energética”, defendeu o responsável. “O próximo passo a dar será o de encorajar toda a população a agir, com acções concretas, com o objectivo de construirmos uma sociedade verde”, enunciou Hoi.

A primeira acção decorre já hoje, pelas 20h30. O Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético convida todos os residentes do território a permanecerem em casa com as luzes apagadas durante uma hora. As três pontes entre Macau e a Taipa, os departamentos governamentais da RAEM, as seis operadoras de jogo, alguns hotéis, bancos, estabelecimentos comerciais e atracções são alguns dos locais e entidades que amanhã vão “sentir a escuridão durante uma hora”, utilizando a expressão a que recorreu o GDSE.

Para distinguir e incentivar os agregados familiares que continuamente demonstram boas práticas de consumo de energia, este ano foi criado o “Prémio de continuação de conservação energética” para famílias que entre 2015 e 2017 reduziram, em dois anos, o consumo de electricidade em pelo menos cinco por cento. A recompensa é um acrescento ao sorteio “Acção de Conservação de 5 por cento de Energia”, destinado a famílias que poupem um mínimo de 5 por cento no consumo de energia eléctrica durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, comparativamente com o período homólogo do ano passado. Os participantes habilitam-se a ganhar vales de oferta de até 10 mil patacas para a compra de equipamentos eléctricos de elevada eficácia energética, bem como descontos de cem patacas na factura da electricidade.

Até 31 de Agosto os funcionários públicos são incentivados a aderir à iniciativa “Vestuário Informal de Verão – Vamos todos conservar energia” através da utilização de vestuário leve, informal e fresco. O objectivo é manter a temperatura dos aparelhos de ar condicionado acima dos 25 graus. As mesmas práticas são igualmente promovidas junto do sector privado, ainda que sem carácter vinculativo.

Esta quinta-feira a Universidade de Macau (UM) recebe o seminário “Rede inteligente – a força impulsionadora de um modo de vida inteligente” no auditório da biblioteca Wu Yee Sun. Dai Ningyi, professora associada do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UM e Charles Leong, gestor do Centro de Despacho do Sistema da Direcção de Despacho da Rede de Energia Eléctrica da Companhia de Electricidade de Macau são os oradores da sessão.

CVN