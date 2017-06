Chuvas torrenciais fizeram seis mortos na República Popular da China

Pelo menos seis pessoas morreram e três outras encontram-se desaparecidas na sequência das chuvas torrenciais que atingem, desde quinta-feira, o centro e o sul do Continente.

Quatro das vítimas mortais morreram na província de Hubei, uma das mais afectadas, e outras duas no município vizinho de Chongqing, segundo a agência oficial chinesa Xinhua.

As chuvas torrenciais, que começaram na quinta-feira, causaram deslizamentos de terras e inundações em algumas zonas de Hubei, onde 171 casas desabaram e 649 pessoas tiveram de ser retiradas.

Cerca de uma centena de casas também ficaram destruídas em Chongqing, onde o número de pessoas retiradas ronda um milhar, de acordo com as autoridades locais.

Na cidade de Nanjing, uma das maiores da República Popular da China e nas margens do rio Yangtsé, a precipitação atingiu no sábado 245,1 milímetros, o maior nível em 66 anos, obrigando ao cancelamento de 120 voos domésticos e à emissão do alerta vermelho de tempestade.

