Chui Sai On recebeu presidente do Parlamento húngaro

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, recebeu na sexta-feira, no Palácio de Santa Sancha, o presidente da Assembleia da República da Hungria, Laszlo Kover. O encontro, a que assistiram ainda outros representantes do hemiciclo magiar, serviu para que ambos os dirigentes se comprometessem com o reforço do intercâmbio entre as populações, bem como com o aumento das trocas comerciais através do papel de plataforma de Macau. Lazlo Kover rematou em Macau a visita de Estado que cumpriu, durante a semana passada, à República Popular da China.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...