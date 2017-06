China e Paquistão investigam reivindicação do Estado Islâmico

A República Popular da China e o Paquistão disseram esta sexta-feira que estão a investigar a reivindicação, feita pela organização extremista Estado Islâmico (EI) sobre o rapto e morte de dois professores chineses no Paquistão, informou a imprensa estatal.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Hua Chunying disse que o Governo Central está a recolher informações junto das autoridades paquistanesas.

Em Islamabad, dois funcionários disseram que estão a investigar o caso, mas que não foram encontrados corpos. A reivindicação do Estado Islâmico surge horas depois de o exército paquistanês publicar fotografias de doze membros da organização, mortos numa operação do exército no Baluchistão, no sudoeste do país: “Nós anotamos essas informações e expressamos a nossa profunda preocupação. Temos vindo a tentar resgatar os dois reféns nos últimos dias”, disse Hua, citada pela Xinhua.

Os dois professores, que leccionavam numa escola privada de línguas, foram raptados em 24 de Maio, por homens armados e vestidos como agentes da polícia, que pararam o seu carro em Quetta, capital do Baluchistão. Um transeunte que interveio foi ferido a tiro, enquanto conseguiu resgatar uma terceira pessoa.

Num comunicado difundido na quinta-feira pela agência noticiosa do Estado Islâmico, a organização informou que os dois professores chineses foram mortos.

Milhares de chineses trabalham no Paquistão e são às vezes alvo de extremistas. A China é um aliado de longa data do Paquistão e está a construir auto-estradas e centrais eléctricas no âmbito de um projecto no valor de milhares de milhões de dólares, designado Corredor Económico China-Paquistão.

Extremistas islâmicos que se opõem à governação de Pequim na região do Xinjiang, noroeste do país, têm também procurado abrigo em zonas tribais no Paquistão, de onde ameaçam retaliar contra Pequim.