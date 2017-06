CESL Asia angariou 80 mil patacas para a Macau Special Olympics

A CESL Asia, empresa liderada pelo português António Trindade, realizou no sábado a iniciativa ‘CESL Asia and Friends Sport Fun Day 2017’, no Campo dos Operários, com a qual angariou 80 mil patacas que foram doadas à associação Macau Special Olympics.

De acordo com a empresa, o evento é organizado com o objectivo de “promover a integração social e sensibilizar” as diferentes instituições para o potencial dos “membros mais desfavorecidos” da sociedade. A iniciativa teve um aumento considerável no número de participantes, explica o organismo em comunicado.

O aumento no número dos que associaram à iniciativa foi justificado, segundo a organização, com a inclusão de um torneio de boccia, que se juntou à tradicional competição de futebol. A iniciativa contou igualmente com um espaço no Campo dos Operários focado na sensibilização das crianças, que foi denominado “Kids Corner”.

No torneio da CESL Asia participaram e contribuíram para os donativos outras instituições como o Banco Nacional Ultramarino, a Companhia do Aeroporto de Macau, a Sociedade de Jogos de Macau SA, o Consulado-geral das Filipinas em Macau, entre outros.