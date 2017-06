Candidaturas abertas para Salão de Outono e prémio da Fundação Oriente de artes plásticas  

A Fundação Oriente e a associação Art for All Society (AFA) estão a convidar residentes de Macau e artistas que que trabalham no território a inscreverem-se na edição de 2017 do Salão de Outono. A Fundação Oriente acaba de anunciar, também, a abertura de candidaturas para o Prémio de Artes Plásticas, de 50 mil patacas. O galardão, que abrange ainda um mês de residência artística em Portugal, distinguiu, em anos anteriores, artistas de referência do panorama actual das artes do território, como Lai Sio Kit e Erik Fok.

Fotografia: Eduardo Martins;

Já na sua sétima edição, o Salão de Outono 2017 voltará a apresentar os trabalhos dos artistas participantes numa exposição que se vai realizar entre os dias 3 e 30 de Novembro na Casa Garden, sede da delegação da Fundação Oriente em Macau. O evento pretende ser uma montra do trabalho dos artistas de Macau para compradores e coleccionadores de arte.

No ano passado, o Salão de Outono organizado pela Fundação Oriente e pela AFA, e parcialmente patrocinado pelo Instituto Cultural, mostrou 67 obras de arte de 32 artistas locais de Macau, incluindo aguarela, pintura a óleo, fotografia, escultura, gravura, cerâmica e instalação: “Ao longo dos últimos sete anos, temos vindo a oferecer uma plataforma aos artistas de Macau para mostrarem as suas últimas obras”, refere um comunicado da organização. O objectivo é que “todos os artistas locais, especialmente a geração jovem”, participem e encarem este evento como “um bom ponto de partida para as suas carreiras”.

As inscrições para o Salão de Outono estão abertas a residentes de Macau e, também, a artistas que se encontrem a viver e a trabalhar presentemente no território. Os candidatos podem participar com trabalhos de pintura, gravura, escultura, fotografia, instalação e vídeo, entre outros. Não há lugar ao pagamento de qualquer taxa de inscrição. Os candidatos devem apresentar um valor de referência de venda dos seus trabalhos, sendo que, em caso das obras serem vendidas, quarenta por cento reverterá a favor da AFA.

Os trabalhos serão avaliados e selecionadas por um júri composto por representantes da Fundação Oriente e da AFA, e também por artistas locais convidados. Os finalistas serão notificados no final de Setembro.

Prémio de Artes Plásticas até aos 35 anos

Para incentivar os jovens artistas de Macau, residentes até aos 35 anos, a evoluir e a crescer no sector das artes plásticas, a fundação patrocina anualmente o “Prémio Fundação Oriente – Artes Plásticas”.

Artistas de referência do actual panorama das artes plásticas de Macau já foram distinguidos com o galardão. Refira-se, por exemplo, Lai Sio Kit, que foi o vencedor da primeira edição deste prémio, em 2012, e Erik Fok, que ganhou a segunda edição, em 2013.

O vencedor terá a oportunidade de visitar Portugal em 2018 e participar durante um mês numa residência artística. O prémio total é de 50 mil patacas e inclui passagens aéreas e alojamento. As obras premiadas vão ficar em exposição em conjunto com os trabalhos em exibição do Salão de Outono 2017, na Casa Garden.

O prazo de inscrições termina a 30 de Agosto, tanto para o Salão de Outono como para o concurso de artes plásticas.