Burla em nome do IPIM enganou mais de 400 em Hong Kong e no Continente

Cerca de quatro centenas de residentes da República Popular da China e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, na maior parte portadores de deficiência, foram enganados no âmbito de um esquema de burla operado por falso funcionários do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

Os falsos representantes do IPIM garantiam que o Governo de Macau tinha concebido um plano de investimento financeiro de alta rentabilidade dirigido exclusivamente para portadores de deficiência. Os contornos do planos, que prometia ganhos três vezes superiores ao montante investido, terão convencido mais de quatro centenas de pessoas, que acabaram por ser prejudicadas em mais de 2,7 milhões de renminbi.

No centro da burla parece estar uma mulher do Continente, que terá transferido o montante angariado para uma conta na República Popular da China. Durante o fim-de-semana, a Polícia Judiciária recebeu pelo menos sete queixas de pessoas que foram visadas pelo esquema. Muitas mais terão sido os que se deslocaram ao território para procurar obter esclarecimentos junto do IPIM, apenas para descobrir que o organismo não promove e nunca promoveu um plano de investimento de alta rentabilidade dirigido em exclusivo para cidadãos deficientes. O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau confirmou isso mesmo numa nota enviada às redacções. O organismo manifesta-se preocupado com o caso e “apela aos residentes de Macau e pessoas de todos os sectores para estarem vigilantes”.