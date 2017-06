Associação que o Governo passe capacetes a pente fino

A Associação Sonho de Macau adiou a manifestação que tinha agendado para a tarde de ontem. O protesto tinha por grande objectivo convencer os motociclistas do território a inundarem as instalações da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego com capacetes para submeter a inspecção. A manifestação acabou por não se realizar por falta de divulgação.

Elisa Gao

A Associação Sonho de Macau decidiu adiar o protesto que tinha agendado para a tarde de ontem, explicando a decisão com a pouca divulgação que a iniciativa teve. A manifestação está agora marcada para o final do corrente mês. Ching Lok Suen, fundador e dirigente da Associação Sonho de Macau, defendeu, em declarações aos jornalistas, que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) devia suspender a implementação das novas normas relativas à regulamentação de capacetes até que todos os mais de 240 mil capacetes actualmente existentes no território tenham sido devidamente inspeccionados. O novo diploma entra já amanhã em vigor.

O número de 240 mil capacetes foi calculado com base em estimativas avanãdas por Ching Lok Suen que calcula uma média de dois capacetes por cada motociclista, e tem em conta a existência de um total de 120 mil motociclos em Macau: “Nós adiámos isto devido a uma falta de divulgação e agora podemos ir à DSAT verificar se os nossos capacetes estão de acordo com as normas. Nós vamos esperar duas semanas e ver como esta problemática evolui, ” disse Ching aos jornalistas. “O regulamento não devia entrar em vigor imediatamente e as multas não deviam ser implementadas imediatamente. Primeiro, a DSAT devia verificar todos os 240 mil capacetes para que nem toda a gente tenha de comprar um novo capacete, uma medida que seria pouco amigo do ambiente e muito perturbadora”, prosseguiu. “A DSAT não disse em que período estaria disponível para avaliar o capacete e nós não sabemos se podemos ir aos Sábados e Domingos”, complementou Ching.

O protesto será adiado para um dos últimos domingos do mês, ainda por definir. A manifestação deverá sair do Jardim do Iao Hon até à Rua da Saúde, seguir pela Rua 5 do Bairro da Areia Preta e pela Avenida de Venceslau de Morais até chegar à DSAT, localizada na Estrada de D. Maria II. Uma petição será também entregue.

Adicionalmente, Ching Lok Suen anunciou a entrega de um pedido de comissão de candidatura com 340 assinaturas com o nome “Novas Ideias de Macau (Aliança de cidadãos para promoção de duplo sufrágio universal e combate à corrupção)” no passado dia 5 de Junho.