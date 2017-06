Associação Choi In Tong Sam e FAOM instam Governo a acabar com atrasos na construção de habitação pública

Ella Lei, vice-presidente da Associação Choi In Tong Sam e representante do sector laboral na Assembleia Legislativa, instou o Governo a avançar com o plano actual de construção de projectos de habitação pública o mais rapidamente possível, evitando “atrasos e mais atrasos”.

A deputada falava durante um seminário destinado à discussão da política de habitação pública promovido pela Associação Choi In Tong Sam, ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM).

Ella Lei defendeu que o Executivo deve avançar para a revisão do Regime Jurídico da Habitação Social o mais rapidamente possível para regularizar o mecanismo de candidatura à habitação social e criar um sistema que permita retirar as famílias com mais recursos do sistema de candidatura.

Kong Ioi Fai, vice-presidente da FAOM, sublinhou que o Governo deve acelerar a construção de projectos de habitação pública, estudar o aumento dos projectos habitacionais de acordo com a realidade do território e tentar completar os planos de construção essenciais antes de 2021.