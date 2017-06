Agente da PSP disparou para o ar para serenar disputa amorosa

Um caso de amor não correspondido terá estado na origem, às primeiras horas da manhã de domingo, de um caso com contornos pouco habituais no território: um agente do Corpo da Polícia de Segurança Pública disparou um tiro para o ar depois de ter sido chamado a responder a uma ocorrência na Rua de São José, na zona do Bairro de São Lourenço.

As forças de segurança foram chamadas ao local com o propósito de demover um homem de 29 anos que decidiu exigir a reconciliação à antiga namorada, munido de uma arma branca. Quando a polícia chegou ao prédio em que a mulher reside, encontrou o jovem visivelmente transtornado e um dos agentes disparou um tiro de aviso com o propósito de demover o homem, que foi depois facilmente controlado pela polícia.

As forças da ordem conduziram depois tanto o agressor como a vítima à esquadra, onde prestaram depoimentos. O caso foi transferido para o Ministério Público, organismo que deverá indiciar o homem pelo crime de ofensa à integridade física.