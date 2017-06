Actor taiwanês Darren Wang de visita a Macau

O actor Darren Wang foi ontem “apanhado” descontraidamente em Macau, junto à Igreja de Santo António, como revelou uma fotografia divulgada na rede social Facebook.

Natural de Taiwan e com 26 anos, Wang Talu tornou-se um dos jovens actores mais populares do cinema em língua chinesa, depois de ter desempenhado o papel de Xu Taiyu, na comédia romântica de 2015 “Os Nosso Tempos” (em inglês Our Times).

O filme tornou-se em 11 dias a película de Taiwan que maior receitas gerou na República Popular da China, ao gerar receitas da ordem dos 40,88 milhões de dólares norte-americanos.