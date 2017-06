A configuração que a arquitectura emprestou ao território, em exposição no Arquivo de Macau  

O Arquivo de Macau assinalou o Dia do Património Cultural e Natural da China e o Dia Internacional dos Arquivos com a inauguração de uma mostra de 60 plantas urbanas e projectos de arquitectura que revelam a fusão de elementos e as diferentes faces que a intervenção arquitectónica foi conferindo ao território entre o final do século XIX e meados do século XX. Com coordenação do arquitecto e artista André Lui Chak Keong, “Macau Ilustrado – Exposição de Plantas Urbano-Arquitectónicas da Colecção do Arquivo de Macau” vai estar patente ao público até 3 de Dezembro.

Sílvia Gonçalves

Conhecer a evolução arquitectónica de Macau desde o final do século XIX até meados do século XX, através de plantas urbanas e projectos de arquitectura que contemplam o património edificado ainda existente, mas também construções que a passagem do tempo varreu da cidade. “Macau Ilustrado – Exposição de Plantas Urbano-Arquitectónicas da Colecção do Arquivo de Macau” é o resultado do trabalho de investigação e levantamento do arquitecto do património cultural, André Lui Chak Keong. Carlos Marreiros conta que na mostra – a primeira do género feita no território – é revelada também uma Macau oitocentista de características marcadamente mediterrânicas.

“Nesta exposição pode ver-se um conjunto de desenhos referentes a plantas urbanas. Não é cartografia, são plantas urbanas de Macau, bem como projectos de arquitectura referentes a edifícios já demolidos e outros que provavelmente já não se conhecem através da fotografia. E um ou outro cujos edifícios estão construídos e ainda existem, como por exemplo a fachada do edifício do antigo Leal Senado”, descreve Carlos Marreiros.

O arquitecto, que participou na inauguração mas não esteve ligado à concepção da exposição, explica tratar-se de uma mostra que estende ao público um acervo habitualmente reservado a estudiosos: “É uma exposição compreensiva em que o espólio do arquivo histórico de Macau – que dá acesso só a investigadores e estudiosos – que o público poderá ver de forma facilitada, convenientemente exibida e com legendas trilingues, de forma cómoda. Poder-se-á não só conhecer melhor a cidade, tal como ela urbanamente evoluiu, bem como alguns edifícios, uns mais icónicos, outro menos, mas que fez parte da colecção urbana construída em Macau”, explica Marreiros.

“As pessoas não vão ver mapas de Macau. Também há mapas, mas fundamentalmente é uma ampliação de zonas de Macau. Imaginemos uma zona da península, onde se pode ver com bastante definição ao tempo. As peças em exibição são dos séculos XIX e XX, até aos anos 40, provavelmente”, esclarece o arquitecto.

E que características fundamentais marcam esse período em concreto? “O que é interessante é uma planta de meados do século XIX, ainda mostra uma Macau de características extremamente mediterrânicas. Vê-se a planta, por exemplo, do Hospital Conde de São Januário, que é uma peça híbrida notável, projectada pelo arquitecto Alexandrino de Mello, também conhecido por Barão de Cercal, em que numa arquitectura portuguesa de Macau, com os hibridismos de Macau, ele enaltece o Neo-Gótico. Ele estudou em Inglaterra”, explica Carlos Marreiros. “O próprio Clube Militar, na parte de trás, tem uns arcos ogivais e há aqui e acolá um apontamento de arquitectura neo-gótica, era característica dele. O Hospital Conde São Januário tinha tudo de arquitectura portuguesa de Macau mas pontuado por uma linguagem neo-gótica. Essa planta mostra o cadastro, ou seja, a planta do antigo hospital. É muito interessante porque o que há do hospital são fotografias e poucos desenhos”, recorda.

Outro exemplo há que veio alterar profundamente a configuração da cidade e estendê-la no sentido do rio: “Toda a configuração do que se chamava a Praia Grande, hoje a parte do chamado ZAPE e depois o NAPE, que é rematado pelo monumento da deusa Kun Iam. A reconfiguração desta parte toda, desde o perfil natural da península no que dava para o Porto Exterior, as várias camadas que foram acrescentadas através de aterros, até ao perfil que nós hoje conhecemos, que é a Avenida de Sun Yat-sen, que tem de um lado o Centro de Ciência, do outro lado, para facilitar, a Torre de Macau e a sua continuidade, e por aí fora até à zona Norte de Macau”.

O arquitecto destaca ainda o valor do traço com que, à época, desenhadores e arquitectos agiram sobre a cidade: “A exposição exibe os desenhos originais da época. Tem valor também, para além de documental, iconográfico, porque há plantas muito bem desenhadas. Vêem-se os originais dos projectos, submetidos aos vários serviços. Nomeadamente às Obras Públicas, que tiveram o cuidado de seleccionar e tentar decifrar algumas das assinaturas”. Marreiros acredita tratar-se da primeira mostra desta índole alguma vez organizada no território: “Que eu saiba é a primeira vez que Macau faz uma exposição deste tipo. Quem está interessado na evolução da cidade e quem gosta de arquitectura na sua fase conceptual, portanto não construída, vale a pena ver a exposição”.

Um mérito, explica, que não lhe pertence: “Quem coordenou e fez a investigação, com a ajuda de funcionários do arquivo, foi o arquitecto André Lui Chak Keong. Eu não tive mérito nenhum, nem na ideia nem em coisa alguma em relação à exposição”.

A mostra contempla ainda a realização de várias palestras. A primeira, a 17 de Junho, às 15 horas, e orientada pelo próprio Lui Chak Keong, terá como tema: “Retrospectiva sobre o desenvolvimento urbano e arquitectónico de Macau desde o final do século XIX através das plantas urbano-arquitectónicas da colecção do Arquivo de Macau”, com entrada livre.