10 de Junho: Dirigente com cargo equivalente a ministro presente nas cerimónias em Pequim

A celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em Pequim contou com a presença do director da Administração do Oceano do Estado chinês (SOA), Wang Hong, ilustrando o interesse da República Popular da China em cooperar com Lisboa no domínio marítimo.

“É um sinal e um gesto muito amistoso em relação em Portugal”, disse à agência Lusa o embaixador português em Pequim, Jorge Torres Pereira.

O diplomata lembrou que, nos últimos anos, Lisboa tem tido uma relação “relativamente cordial e estreita” com a SOA, e que Portugal é visto em Pequim como um país “particularmente atento às questões da sustentabilidade do oceano, às questões marinhas e da economia azul”.

A presença de Wang Hong, que tem estatuto de ministro, na embaixada portuguesa, é também rara no protocolo chinês, que normalmente destaca um vice-ministro para a celebração dos dias nacionais.

A SOA é responsável pela legislação e regulamentos aplicados nas zonas marítimas chinesas, proteção ambiental, pesquisa científica ou conservação de áreas insulares.